"Dobbiamo cambiarla per renderla più umana e più giusta. Ma l'Europa è la nostra casa, è il nostro futuro", ha scritto il premier Matteo Renzi su Facebook, dopo che l'esito del referendum sulla Brexit è stato confermato.Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Situazioni della Presidenza del Consiglio, una riunione sugli esiti del referendum inglese, convocata da Matteo Renzi. Alla riunione, si apprende sempre da fonti di Palazzo Chigi, hanno partecipato il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, il ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Marco Minniti e il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Subito dopo, ci sono stati due colloqui telefonici del premier con Merkel e Hollande. Rinviata invece la direzione del Partito Democratico in programma per oggi.