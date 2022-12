PHOTO



Renzi a Napoli per firmare il Patto per Napoli ha incontrato il governatore della Campania De Luca, ma non il sindaco della città De Magistris, avversario politico del Pd alle prossime amministrative. Napoli è uno dei quindici patti che Renzi firmerà nelle prorssime settimane, un piano per il Sud che serve, parole del premier, per mettere fine al tempo "in cui si buttavano via i fondi europei". "Finalmente - ha sottolineato il premier - si fa sul serio, l'epoca degli sprechi la mettiamo in soffitta facendo le cose serie partendo dal Mezzogiorno". Secondo Renzi è questa la miglior risposta per sconfiggere la criminalità organizzata. "Se crei le condizioni per gli investimenti e la spesa dei fondi pubblici, se crei lavoro, opportunità in modo non episodico, dimostri che la politica ha un senso". Dopo la firma del Patto, Renzi ha incontrato una delegazione del rione Sanità. "Abbiamo chiesto sicurezza sociale, scuole aperte anche il pomeriggio e prospettive di lavoro". Lo ha detto don Angelo Berselli, portavoce del movimento "Un popolo in cammino".