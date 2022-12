PHOTO



"Assedio dei pm? Ma de che!", risponde così il premier Matteo Renzi ai microfoni di Rtl, alla domanda se esista una "assedio dei pm" contro il Partito Democratico, dopo l'arresto del sindaco dem di Lodi."Ovviamente - dice il leader Pd - fa male perché impedisce di far vedere cose positive dell'Italia ma serve chiarezza e tranquillità. C'è un'indagine in corso, piena fiducia nei magistrati". "Chi è colpevole - ha aggiunto Renzi - è giusto che paghi ma nessuno tipo di stumentalizzazioni su questo. Non si gridi al complotto", ha concluso.E Renzi risponde anche alle accuse mosse dalla minoranza. "M5s e Lega usano due pesi e due misure. Parlare di riforma costituzionale in questa vicenda non c'entra niente, è un tentativo di strumentalizzare una vicenda giudiziaria".