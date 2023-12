«Se la Meloni ha ragione che faccia la riforma della giustizia. Quello che non è credibile nelle parole della presidente del Consiglio sono gli slogan e la mancanza di riforme, vale per la giustizia, l'economia. Le famiglie stanno peggio ma nessuno sta abbassando le tasse. Allora: “Giorgia Meloni se davvero pensi questo fai la riforma della giustizia e noi la votiamo”. Altrimenti sono solo chiacchiere in libertà». Lo dice, Matteo Renzi, interpellato sulle recenti parole della premier sulla giustizia e sulla magistratura, a margine dell'assemblea nazionale di Italia viva in corso a Roma.