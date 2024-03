«Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all’Italia il posto che meritano». È il commento della premier Giorgia Meloni in riferimento alle votazioni svoltesi in Abruzzo che hanno decretato la riconferma di Marsilio alla guida della Regione.

Elezioni Regionali in Abruzzo, lo sconfitto D’Amico chiama Marsilio

«Questa mattina ho telefonato a Marco Marsilio per congratularmi con lui e per augurargli buon lavoro». Così il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali in Abruzzo, Luciano D'Amico, in conferenza stampa a Pescara nella sua sede elettorale.