Oggi sono chiamati alle urne 46.714.950 elettori, di cui 22.465.280 uomini e 24.249.670 donne: seggi aperti dalle 7 alle 23, poi alla chiusura inizierà subito lo scrutinio. Per votare sarà necessario recarsi al proprio seggio, muniti di tessera elettorale e carta di identità. Gli elettori si esprimeranno per confermare o cassare la riforma costituzionale: si tratta di un referendum costituzionale, quindi senza quorum. Ciò significa che il sì o il no vinceranno per maggioranza di voti, a prescindere da quanti italiani andranno a votare.Gli italiani all'estero hanno già votato e le schede sono arrivate in Italia. Secondo i dati sull'affluenza, ha votato il 40% degli aventi diritto.