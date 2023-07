Arriva lo stop al reddito di cittadinanza per 169mila famiglie italiane. Dopo la stretta del governo al sussidio con l'esclusione dall'assegno dei nuclei in cui non ci sono disabili, minori o over 60 con l'ultimo assegno in pagamento ieri l'Inps ha inviato un sms: "Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall'articolo 48 del decreto legge 20/23 in attesa eventuale presa in carico dei Servizi sociali". Secondo fonti Inps, sono circa 90mila i nuclei famigliari che hanno i requisiti per ottenere l'assistenza dei servizi sociali.

Un messaggio simile dovrebbe arrivare, nei prossimi due mesi, ad altre 80mila famiglie che non avranno più diritto all'assegno avendo esaurito le sette mensilità concesse. Lo stop colpisce in particolar modo la Campania, dove è residente una famiglia su 4 delle 169mila che hanno ricevuto in queste ore il messaggio sms. Solo nella provincia di Napoli, che guida la classifica, sono 21.507 famiglie, a Caserta sono 7.635, a Salerno 4.806, ad Avellino 1.669, a Benevento 1.153. Ci sono poi 12.225 famiglie della provincia di Roma, 11.573 persone in quella di Palermo; 8.974 a Catania; a Cosenza 5.234 e a Reggio Calabria a 3.714 persone. 'Solo 904' i messaggi inviati in provincia di Perugia, mentre sono 3.278 a Milano e provincia e 1.002 a Genova.

La situazione rischia di creare tensione, gli uffici sono già presi d'assalto dalle richieste di chiarimenti. L'assessore al welfare del Comune di Npaoli, Luca Trapanese, avverte: "è inutile recarsi ai Servizi sociali. Sono dalla parte dei cittadini ma in questo caso non possono fare nulla perché la presa in carico dei cittadini avviene attraverso una piattaforma che viene gestita prima dai Centri per l'Impiego e poi arriva ai servizi sociali". Dal 1 settembre chi, avendo perso il reddito di cittadinanza, è ritenuto occupabile, potrà accedere al Supporto per la formazione e il lavoro, con un beneficio di 350 euro al mese per massimo dodici mensilità. Da gennaio debutterà l’Assegno di inclusione da 500 euro al mese, di cui potranno beneficiare i nuclei con disabili, minori, over60 o componenti svantaggiati.

"Un sms per dire a 169mila famiglie 'arrangiatevi'. Quello che arriva oggi dall'Inps, grazie alle scelte del Governo Meloni su reddito e pensione di cittadinanza, è un messaggio chiaro: lo Stato ha deciso di sospendere il sostegno. Poco importa se queste persone stiano attraversando un momento di difficoltà dovuto alla mancanza di lavoro, o se quei soldi servivano loro per integrare uno stipendio da fame. Dal 1 agosto zero", commenta su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte. "Poche ore fa, però - incalza Conte - il Governo ha mandato un altro messaggio, dai toni assai diversi. Lo ha mandato, con un decreto, alle multinazionali e alle grandi società energetiche che hanno accumulato enormi extraprofitti grazie all'aumento dei costi dell'energia e delle bollette che pagano famiglie e imprese. Il messaggio dice più o meno così: lo Stato ha deciso di concedervi la possibilità di pagare la tassa sugli extraprofitti con un comodo ritardo di 5 mesi, senza sanzioni e interessi”. "Non arriverà invece alcun messaggino agli ex senatori per tagliare i vitalizi, che anzi sono stati ripristinati qualche settimana fa. Messaggi diversi ma con una sola certezza. Per il Governo il mondo gira alla rovescia", conclude il leader del M5S.