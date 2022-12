È iniziati davanti alla Corte diAppello di Roma il processo per la sindaca, Virginia Raggi, dopol’assoluzione in primo grado dall’accusa di falso in relazionealla nomina (poi ritirata) di Renato Marra, fratello diRaffaele, a capo del Dipartimento Turismo di Roma Capital

PHOTO

raggi

È iniziati davanti alla Corte diAppello di Roma il processo per la sindaca, Virginia Raggi, dopol’assoluzione in primo grado dall’accusa di falso in relazionealla nomina (poi ritirata) di Renato Marra, fratello diRaffaele, a capo del Dipartimento Turismo di Roma Capitale.Marra, da vigile urbano graduato, fu promosso con un incrementodi stipendio pari a 20 mila euro. La Raggi, accompagnata daisuoi legali gli avvocati Emiliano Fasulo, Pierfrancesco Bruno eAlessandro Mancori, è presente in aula. In corte d’Appello cisono anche i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle,Giuliano Pacetti e Paolo Ferrara. L’udienza davanti ai giudicidella seconda sezione della Corte d’Appello era statainizialmente fissata per lo scorso marzo, poi a causadell’emergenza Covid-19 ha subito due rinvii arrivando a oggi.I magistrati che hanno mandato a giudizio la sindaca per falsohanno presentato il ricorso contro la sentenza di assoluzionepronunciata dal giudice Roberto Ranazzi il 10 novembre 2018 conla formula «perchè il fatto non costituisce reato».