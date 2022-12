Non solo Berlusconi, Orlando parla di scuola e lavoro

«Penso che il Pd non voterà Berlusconi, punto». Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro,, a ’The Breakfast Club’ su Radio Capital rispondendo a una domanda sulle prospettive per il Quirinale. «È difficile dire come andrà, la storia del Quirinale ha sempre visto uscire nomi che non erano quelli dei pronostici,. Quando entreremo nel vivo cominceremo a capire», ha aggiunto Orlando. A proposito di una donna alla presidenza, ha sottolineato che sarebbe «molto auspicabile».«Finché possiamo dobbiamo insistere per mantenere la didattica in presenza, nonostante i dati sui contagi tornano a far preoccupare.e di percorsi formativi e non possiamo, se non costretti, far pagare loro un prezzo ulteriore» ha aggiunto il numero due del Pd. «Stanotte è stato approvato un emendamento che consente di cumulare il reddito da lavoro all’assegno di invalidità« cumulo che »l’Inps aveva sospeso su sentenza della: la considero una buona notizia» ha affermato Andrea Orlando, ricordando come è stato »anche approvato un emendamento che rimpingua il fondo per le nuove competenze».