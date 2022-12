«Caro, caro, è stata davvero una bella mattinata nella quale alcuni "vecchietti arzilli", come quelli di, hanno ritrovato il gusto del sogno». Inizia così la lettera segreta cheavrebbe inviato aper illustrare la strategia per portare, come riporta oggi il Tirreno. Il messaggio, scritto dai domiciliari, sembra essere «una lucida analisi» con cui Verdini suggerisce ai consiglieri di Berlusconi la strategia per affrontare la partita del, come scrive il quotidiano toscano. «- mette nero su bianco - ma fra 12 giorni a ciò che si comunica dovrà seguire ciò che si fa. Altrimenti sarà un disastro»., continua, «è una legittima ambizione» e «nessuno del centrodestra può negargli questa opportunità». Ma, con la caccia ai peones, il Cav «ha dato informalmente certezze su presunte disponibilità di voti» fuori dal centrodestra e la sua candidaturaha «scavato una fossa» con il centrosinistra, che ora sarà tentato «dalla soluzione dell’Aventino» proprio come il centrodestra fece con Prodi. E strizza l’occhio al ’generò Matteo Salvini: «Ciò che non si può pretendere» dal leader della Lega è che «rinunci al tentativo di esercitare un ruolo da king maker». Ovvero, «gli si può chieder lealtà ma non fedeltà assoluta.».Che fare, dunque? Intanto: «Niente patti con», via «il chiacchiericcio» dai giornali sulla possibilità che possa appoggiare, in caso di suo fallimento «, spaccando il centrodestra». Perché «seo Meloni capissero che il "" ha seconde carte o piani B, sarebbe l’intero centrodestra a saltare per aria». Verdini elenca 10 punti con cui provare a eleggere, tra cui il fatto che Silvio non faccia trapelare giudizi negativi su possibili candidati di centrodestra, e che riconosca a Salvini «l’agibilità politica del risultato». Ma se «sfortunatamente» il sogno non dovesse realizzarsi,i (il gruppo di grandi elettori più grande) di portare a termine l’obiettivo di eleggere un presidente di centrodestra, fornendogli tutto il suo appoggio». In fondo, conclude Verdini,, potrebbe «ritirarsi con dignità». Ma se non ottenesse neppure quelli «sarebbe un disastro. E ancora peggio per chi lo ha portato a questo punto».