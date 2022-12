PHOTO



In base alla prima proiezione di Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, al Senato Fratelli d’Italia è al 24,6% e il Pd è al 19,4%, il Movimento Cinque Stelle al 16,5%, Lega 8,5%, Forza Italia 8%, Azione-Italia Viva 7,3%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,5%, +Europa2,9%, Italexit per l’Italia 2%, Unione Popolare 1,4%, Noi Moderati1,1%, altre 4,8%. La coalizione di centrodestra è al 42,2% mentre quella di centrosinistra è al 26,4%. «L’ affluenza quasi definitiva è al63,81%. Manca però ancora il dato del comune di Milano», afferma la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, commentando i primi dati elettorali. Exit poll Secondo i primi exit poll di Opinio Rai, la coalizione di centrodestra sarebbe tra il 41 e il 45% alla Camera, con Fratelli d’Italia primo partito tra il 22-26%. La Lega sarebbe al 8,5%-12,5 e Forza Italia al 6-8. Il centrosinistra è al 25,5-29,5. Il Pd sarebbe tra il 17-21%, inseguito dal M5S tra il 13,5-17,5. Il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) sarebbe invece tra il 6,5-8,5. Italexit per l’Italia 0,5-2,5%. Altre 4-6%. Lega 8,5-12,5% Forza Italia 6-8% Alleanza Verdi e Sinistra 3-5% Più Europa 2,5-4,5% Italexit per l’Italia 0,5-2,5% Noi Moderati 0,5-2,5% Impegno Civico-Centro Democratico 0-2% Altre 4-6% In base al primo Exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%, al Senato la coalizione di centrodestra è al 41-45% mentre quella di centrosinistra è al 25,5-29,5%. Fratelli d’Italia è al 22-26% e il Pd è17-21%, il Movimento Cinque Stelle al 13,5-17,5%, Lega 8,5-12,5%, Azione-Italia Viva 6,5-8,5%, Forza Italia 6-8%, Alleanza Verdi e Sinistra 3-5%, +Europa 2,5-4,5%, Italexit per l’Italia 0,5-2,5%, NoiModerati 0,5%-2,5%, Impegno Civico-Centrodemocratico 0-2%.