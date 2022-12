PHOTO

Bonaccini

Dopo gli exit-poll, anche le proiezioni danno un vantaggio sempre più deciso a favore del candidato del centrosinistra Bonaccini datio al 51% nei confronti della leghista Borgonzoni ferma al 40% . Ma per i sondaggi Rai il vantaggio di Bonaccini sarebbe di soli due punti. Per quanto riguarda i partiti, il Pd sarebbe al 31,2%, la Lega al 31%. Se questi risultati fossero confermati Matteo Salvini avrebbe fallito l'annunciata spallata al governo Conte. "Stravinceremo in Emilia e lunedì chiederemo le elezioni al capo dello Stato", aveva infatti annunciato l'ex ministro dell'interno che aveva puntato tutto sull'Emilia, la roccaforte rossa da espugnare e da utilizzare come grimaldello per forzare la maggioranza. E invece il muro emiliano sembra aver retto mettendo al sicuro, almeno per un po' di tempo, il governo giallorosso guidato da Conte. Così come resiste il segretario dem Zingaretti. Permquel che riguarda la Calabria, la canidata del centrodestra Jole Santelli avrebbe venti punti di vantaggio su quello del centrosinistra Callipo.