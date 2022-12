PHOTO



Lunghe code ai gazebo per scegliere il nuovo segretario del Pd. Soddisfatti i tre candidati. I gazebo resteranno aperti fino alle 20. Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti sono i tre candidati per la corsa alla segreteria. Oltre al candidato segretario si votano anche i componenti della nuova assemblea del partito. Tra le tante incognite la principale è quella che il segretario del Pd sarà eletto solo se uno dei tre candidati supererà il 50% dei voti. Lo prevede lo statuto del partito, se nessuno dovesse superare il quorum previsto, sarà l'assemblea, convocata per il 17 marzo, scegliere il nuovo segretario tra i tre che hanno partecipato alle primarie. Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità, la tessera elettorale e un contributo minimo di due euro. L'attenzione dei militanti del Pd è concentrata sull'affluenza ai gazebo: tutti sperano che non si scenda al di sotto di questa soglia, più bassa del milione e ottocentomila votanti registrati quasi due anni fa. Tutti i principali esponenti del Pd hanno confermato la loro partecipazione al voto, anche con appelli. L'appuntamento di oggi è un primo test per il Pd, dopo alcuni segnali positivi arrivati dalle Regionali abruzzesi e, soprattutto sarde, in vista delle Europee.