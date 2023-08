Una legge per prevenire i femminicidi si può fare in due mesi: lo ha assicurato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, in un'intervista a Repubblica. A suo avviso non c’è bisogno di trasformare in decreto il ddl a firma Nordio, Piantedosi, Roccella: «Se in Parlamento maggioranza e opposizione riconoscono l'urgenza delle nuove misure, le commissioni possono approvarla in 15 giorni, tutto l'iter si esaurisce in due mesi».

C'e' poi la proposta di legge Bongiorno alla Camera che prevede «l'avocazione della Procura generale di fronte all'inattività dei pm che, in casi come l'ultimo (di Piana di Sorrento, ndr), può essere fatale», ha ricordato l'esponente di FdI, «va votata subito».