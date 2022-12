Draghi al Quirinale? No, nessuno vuole il voto anticipato

«L'Italia non può permettersi di perdere. È interesse del paese che continui a guidare una situazione così difficile. Nel 2022 dovremo affrontare la riforma del patto di stabilità». Lo dicema lo pensano anchee - seppur meno esplicito -. Tutti d'accordo per una volta: Draghi deve restare esattamente dov'è, a, a fare le riforme e gestire il Pnrr , uscendo subito dal toto-Quirinale che impazza. «Questo governo, deve rimanere in carica per tutto il tempo necessario, fino al 2023, fin quando saremo usciti dall'emergenza», ribadisce il, che toglie Draghi dalla partita senza però dire in pubblico se a candidarsi alsarà invece proprio lui. Se l'attuale premier dovesse trasferirsi sul Colle più alto aprirebbe la via al voto anticipato, per tutti una iattura in una fase così delicata.Un voto che, assicura il ministro degli Esteri Di Maio mentreministro del Sud, parla di un sogno che forse coltivano «il Pd per arrivare a gruppi parlamentari più gestibili,per risolvere la loro competizione interna, ilper consolidare la nuova leadership». Sognare una donna sul Colle invece si può. «Se non dovesse esserci la candidatura di Berlusconi - dice schietta la ministra - sarebbe molto bello se davvero si ragionasse su un profilo femminile. Di donne in giro competenti, autorevoli e credibili ne vedo tante».Ribatte in tempo reale Enrico Letta, leader del Pd: «Io non voglio andare a votare,e bisogna usare la maggioranza larga di questo periodo di pandemia per fare riforme», come per esempio quella sul finanziamento dei partiti o la battaglia sul cambio di casacca. Quanto al Colle, Letta è meno netto e allontana la palla: «, continuo a ritenere sempre che il Presidente della Repubblica debba essere eletto con larga maggioranza e largo consenso, a maggior ragione questa volta.». Un metodo, quello del largo consenso, «giusto sempre e a maggior ragione in questo parlamento frammentato, in situazione di emergenza».Il leader di Azione- come gli altri dal Palco del Festival dell'ottimismo del "Foglio" a Firenze - ribadisce che tutti i leader della maggioranza devono andare in processione «a chiedere solennemente a Draghi di restare presidente del Consiglio fino al 2023 e possibilmente oltre» o «sarà un gran casino». E, ex premier che scherza sull'aver ceduto a Draghi il titolo di "Supermario", spera che in ogni scelta (come è stato per lui) prevalga l'interesse nazionale. Anche il presidente di Confindustriapensa che «non possiamo permetterci un'incertezza politica».La ministra renzianapromette che «anche stavoltafarà sognare il Paese», mentre il ministro della Sanità Roberto Speranza invoca «un presidente di unità». Un "piano B" rispetto alla eventuale candidatura di Berlusconi lo chiede il partito dicon il Governatore del Molise: «L'unica condizione che ha posto il mio partito, correttamente, è se esiste un piano B. Cioè, se non c'è la condizione per eleggereal Quirinale, dobbiamo scegliere tutti insieme quale sarà il candidato al Colle». Intanto, guardando alle strategie sulla corsa quirinalizia e a quelle interne ai Cinque stelle,avverte: «La strategia sul Quirinale la si fa con la leadership che ascolta i gruppi parlamentari. Il partito dei franchi tiratori è vivo e lotta insieme a noi. Nessuna coalizione può farcela da sola». (ANSA).