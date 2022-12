Accordo Pd e Azione: i termini dell'intesa

Accordo Pd e Azione, parla Enrico Letta

Accordo Pd e Azione, il commento di Calenda (anche su Renzi)

«Le prossime elezioni sono una scelta di campo. Sono uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e dell’Europa.siglano questo patto perchè considerano un dovere costruire una proposta vincente di governo fondata sui seguenti punti». Questa la premessa dell’accordo firmato daNessun leader o segretario sarà candidato nei collegi uninominali. «Tutti hanno fatto un passo indietro». Spiegano fonti dem al termine dell’incontro tra. Tutti e tre non correranno nell’uninominale così come i leader delle altre forze della colazione ovvero a«Le parti si impegnano a non candidare personalità che possano risultare divisive per i rispettivi elettorati nei collegi uninominali, per aumentare le possibilità di vittoria dell`alleanza. Conseguentemente,, gli ex parlamentari del M5S (usciti nell`ultima legislatura), gli ex parlamentari di(usciti nell`ultima legislatura)».«Un passo importante, era un dovere superare gli ostacoli e trovare un’intesa che ci consentisse di trovare una proposta che sia vincente, convincente e alternativa a queste destre». Così Enricodopo l’accordo con Azione di. Questo passo rende queste elezioni «contendibili», afferma il segretario. «Per quanto riguarda le conseguenze del mutato scenario internazionali in ambito energetico,si impegnano a mettere in campo le politiche pubbliche più idonee per garantire l’autonomia del Paese attraverso un’intensificazione degli investimenti in energie rinnovabili,, la realizzazione di impianti di rigassificazione nel quadro di una strategia nazionale di transizione ecologica virtuosa e sostenibile» si legge nel documento politico firmato da«Siamo solidi, siamo compatti, andiamo a vincere le elezioni., normalmente chi pensa di avere la vittoria in tasca va a casa. Da oggi ogni discussione e polemica è finita, finisce il prepartita e inizia la partita che vinciamo». Così il leader di Azione,, al termine dell’incontro con il segretario del Pd,, e il segretario di +Europa,«Porte aperte a tutti. Io ci ho pensato molto» se fare l’accordo con il Pd, «perchè è evidente che una rottura in questa fase della storia paga quasi sempre dal punto di vista dei numeri,. Mai messi veti sulla coalizione». Lo ha detto il leader di Azione, rispondendo a una domanda su, che spingeva affinché si desse vita al terzo.