"Mesi che Parma chiede chiarimenti, privati e anche pubblici. Totalmente ignorati. Parlate addirittura di trasparenza. E questa sarebbe trasparenza?". E' questa la prima reazione di Federico Pizzarotti, affidata a Facebook, in risposta alla sospensione dal Movimento 5 Stelle annunciata sul blog di Grillo. "Federico Pizzarotti è sospeso dal Movimento 5 Stelle. La trasparenza è il primo dovere degli amministratori e dei portavoce del Movimento 5 Stelle". Lo annuncia Beppe Grillo sul suo blog. "Solo ieri si è avuto notizia a mezzo stampa dell'avviso di garanzia ricevuto, ma il sindaco ne era al corrente da mesi. Nonostante la richiesta, inoltrata da ieri e a più riprese, di avere copia dell'avviso di garanzia e di tutti i documenti connessi alla vicenda per chiudere l'istruttoria avviata in ossequio al principio di trasparenza e già utilizzato in casi simili o analoghi, non è giunto alcun documento. Preso atto della totale mancanza di trasparenza in corso da mesi - sostiene - nell'impossibilità di una valutazione approfondita ed oggettiva dei documenti e per tutelare il nome e l'onorabilità del Movimento 5 Stelle si è proceduto alla sospensione. Non si attendono le sentenze per dare un giudizio politico". Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è indagato dalla procura parmense per abuso d'ufficio, in seguito a sue presunte interferenze nelle nomine al Teatro Regio.PIZZAROTTI"Si è perso il senso del limite nell'accusare chiunque, a forza di gridare al lupo al lupo poi si rischia che la gente non ti creda più o che lo rivolga a te". Così Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, attacca in conferenza stampa i vertici del Movimento 5 Stelle che lo ha appena sospeso. "Invece il senso di poter sbagliare ci deve essere se vogliamo essere una forza di governo - ha sottolineato Pizzarotti - o pensiamo di mettere le mani a Roma o ai ministeri senza che qualcuno non faccia denunce, esposti? Quindi dimettiamo i ministri? Cambiamo premier ogni 6 mesi?". E ancora: "Siamo diventati un partito che si scrive delle mail? Che ha rapporti solo online? Si può governare così? Credo che un comune e una nazione si amministrino diversamente". Quanto al movimento in sè, il sindaco ha sottolineato di avere dopo questa vicenda "perso la fiducia in alcune persone ma non nei valori fondanti del movimento, che sono chiari e cristallini, tanto che in questi anni tutti, a partire dal Pd, ci hanno copiato. Trasparenza, partecipazione, tutti i temi etici. Questa è la nostra ricchezza". Mentre i suoi vertici, ripetutamente attaccati durante la conferenza stampa, "così stanno danneggiando il movimento. E mi hanno attaccato con una scusa, certo potevano scegliersela migliore..."LE REAZIONI"M5S si conferma una setta e Grillo il suo santone: Pizzarotti sospeso per scarsa fedeltà al capo, Nogarin premiato perchè china la testa. E comunque a proposito di trasparenza attendiamo ancora di sapere in quale data Nogarin ha ricevuto l'avviso di garanzia". Così su twitter il deputato del Pd, Andrea Romano, sulla sospensione del sindaco di Parma, Pizzarotti."Federico Pizzarotti è sospeso dal Movimento 5 Stelle. La trasparenza è il primo dovere degli amministratori e dei portavoce del Movimento 5 Stelle. Solo ieri si è avuto notizia a mezzo stampa dell'avviso di garanzia ricevuto, ma il sindaco ne era al corrente da mesi". Così su Facebook il capogruppo M5S alla Camera, Michele Dell'Orco.