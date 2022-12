PHOTO



Primarie Pd: Renzi è di nuovo segretario del Pd. Con un'affluenza il cui dato finale sfata i timori della vigilia ed è è arrivata quasi a due milioni di votanti. "Una responsabilità straordinaria!! Grazie di cuore a questa comunità di donne e uomini che credono nell'Italia. Avanti, insieme". Lo scrive Matteo Renzi postando su Instagram un biglietto firmato da lui e da Maurizio Martina. Alle 17 l'affluenza è risultata essere di 1.493.751 cittadini. Alle 12 l'affluenza ai seggi è risultata essere di 701.373 cittadini. E puntuale è arrivata una nota della Commissione nazionale per il Congresso Pd: "Grazie per questa straordinaria partecipazione che siamo certi si rafforzerà nelle prossime ore. Grazie agli oltre 80mila volontari che rendono possibile questo importantissimo evento democratico". Gentiloni ha chiamatoRenzi per congratularsi. Franceschini: «Ora nuova legittimazione». Non mancano le polemiche con i 5stelle. Grillo: «Primarie a pagamento». Dal Pd: «Nostri voti reali non clic». Le prime parole di Andrea Orlando, principale sfidante dell'ex premier nella corsa al Nazareno sono state chiare: «Emerge una vittoria ampia di Renzi, col quale mi congratulo e a cui ho già telefonato». Orlando, malgrado la sconfitta, si è detto convinto che la linea politica portata avanti dalla sua mozione, ovvero l'avvio di un processo di costruzione di un centrosinistra largo e alternativo alla destra, diventerà comunque la posizione di tutto il Pd. I dati diffusi da Yourend su Twitter danno Matteo Renzi è al 71%, Andrea Orlando al 21%, Michele Emiliano all'8%. Al Centrosud e sulle isole Renzi raccoglie il 66,3%, Orlando il 20,3% ed Emiliano il 18,4%. Nelle Regioni rosse Renzi sarebbe al 78,7%, Orlando al 17,1%, Emiliano al 3,8%. Al Nord, invece, Renzi 75,8%, Orlando 20,4%, Emiliano 3,8%. L'elezione del Segretario avviene formalmente nel corso della prima riunione dell'Assemblea nazionale che viene convocata entro dieci giorni dalle primarie.