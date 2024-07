L'eurodeputata maltese Roberta Metsola (Ppe) è stata rieletta presidente del Parlamento europeo con 562 voti. I votanti sono stati 699; le schede bianche o nulle 76. I voti validi sono stati 623, la maggioranza assoluta era 312. La sfidante Irene Montero (The Left) ha ottenuto 61 voti.

“Questa rimarrà la Casa di ogni persona in Europa, insieme dobbiamo batterci per la politica della speranza, per il sogno che è l'Europa, per le promesse dei nostri padri e madri ancora incompiute”, ha dichiarato nel suo discorso per la rielezione. “La nostra dev'essere un'Europa di cui sarebbero orgogliosi Falcone e Borsellino. La nostra dev'essere un'Europa che li onora”.