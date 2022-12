PHOTO



C'è un "rischio enorme di instabilità politica e istituzionale nella prossima legislatura". E' l'allarme lanciato in una intervista a La Stampa da ministro della Giustizia Andrea Orlando, che chiede al segretario Dem Matteo Renzi di essere protagonista di un'iniziativa sulla legge elettorale che favorisca la formazione di maggioranze certe. Quella di centrosinistra dovrà reggersi su un programma condiviso e sulle forze che hanno governato insieme in questi anni. "Se votiamo con questa legge - spiega il ministro - abbiamo l'altissima probabilità di non avere una maggioranza di governo. Il Paese sarebbe esposto a rischi di sistema. Mi sta particolarmente a cuore mettere in sicurezza tutto quello di buono che abbiamo fatto in questi anni. L'Italia non è la Spagna dove sono andati a votare tre volte e nonostante ciò l'economia è cresciuta. Noi abbiamo un debito pubblico molto più alto e siamo sempre esposti alla speculazione, con tutto ciò che ne consegue per le imprese, la vita concreta dei cittadini. L'Italia non può permettersi elezioni continue o governi precari". Sull'all'alleanza con Ap in Sicilia, "per vincere ci vogliono anche le forze moderate, in Sicilia, e anche a livello nazionale. Io vorrei un maggior protagonismo del Pd nella costruzione della coalizione, guardando alle forze civiche dell'isola. Non partirei da uno schema fisso attorno alla ".