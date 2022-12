PHOTO



"Ho deciso di candidarmi perchè credo e non mi rassegno al fatto che la politica debba diventare soltanto prepotenza. Ho deciso di candidarmi è perchè credo che ci voglia responsabilità. Ho deciso di candidarmi perchè credo che il partito democratico debba cambiare profondamente per poter essere utile davvero all'Italia e ai problemi degli italiani che questo momento stanno vivendo momenti molto difficili". Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando a margine di un'iniziativa a Ostia. "Dobbiamo avere cinquanta sfumature di Pd, non di rosso. Dentro il Pd ci deve essere anche il rosso, ma noi dobbiamo rifare il Pd che abbiamo sognato dieci anni fa e dobbiamo lavorare per evitare che la politica diventi soltanto risse, conflitti e scontri tra personalità. Ma torni a essere grande e bella occasione di vivere insieme e lavorare per la trasformazione dell'italia".ha aggiunto Orlando dopo l'annuncio. A chi gli chiedeva se con lui ci sarà anche una donna, il ministro e ora candidato alla segreteria del Pd ha risposto, "Ci saranno tanti con me e vedremo come organizzarci".