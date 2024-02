«Ho fornito a Meloni tutti i dettagli del caso Ilaria Salis... Ho chiarito che nel sistema ungherese la magistratura non dipende dal governo ma dal parlamento. Il sistema giudiziario è totalmente indipendente dal governo. L'unica cosa che sono legittimato a fare è fornire i dettagli del suo trattamento in prigione ed esercitare un'influenza affinché abbia un equo trattamento». Lo ha detto ai cronisti il primo ministro ungherese Viktor Orban dopo l'incontro in Hotel a Bruxelles con la premier Giorgia Meloni. «Tutti i diritti sono garantiti», ha assicurato Orban a proposito delle condizioni della detenuta italiana: «Ha potuto fare delle telefonate e non è stata isolata dal mondo».