Subito dopo l'accordo tra le forze politiche per confermare Sergio Mattarella al Quirinale, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, fa sapere di essere intenzionato a tornare a casa. «Ci sarà una svolta in giornata» che potrebbe portare al Mattarella bis, aveva detto questa mattina l'esponente leghista. Una scolta che «per me porta a casa, per qualcun altro porta al Quirinale, magari a restare al Quirinale», sono le parole pronunciate da Giorgetti. Il ministro - che già nei giorni scorsi aveva disertato i Cdm - convinto sostenitore della corsa di Mario Draghi al Colle, avrebbe intenzione di mollare soprattutto in polemica col suo partito, la Lega.