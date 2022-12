Il governatore campano Vincenzo De Luca è indagato per falso e truffa. Secondo l'accusa - e secondo La Repubblica che la riporta, nonostante il "rigorosissimo silenzio della procura" (sic)-, De Luca avrebbe favorito quattro suoi autisti portati, pare, nella sua segreteria. Insomma, per ora le notizie sono piuttosto fumose, quello che è certo è che l'indagine arriva a due settimane esatte dall'apertura delle urne in Campania, chiamata a votare, il prossimom 20 e 21 settembre, proprio per la carica di governatore. Una elezioni che i sondaggisti, almeno fino a ieri, davano in mano allo stesso de Luca, superfavorito con più di 10 punti di vantqaggio sullo sfidante di centrodestra, Caldoro. Insomma, un'ennesima coincidenza - non è certo la prima volta che indagini nei confronti di politici vengano comunicate a poco prima del voto - che farà pensar male i più "maligni".