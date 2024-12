«Hai fatto la cosa giusta». Così, su X, Elon Musk replica al commento che Matteo Salvini aveva fatto al post del patron di Tesla sul caso Open Arms. «I delinquenti sono quelli che vogliono Salvini in galera». Lo scrive sui social Francesco Storace.

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto «solidale con Salvini e mi auguro che possa essere assolto». Matteo «Salvini ha fatto suo dovere di ministro» e «il processo che è stato costruito per motivi politici è privo di qualsiasi senso», ha detto Tajani intervenendo a '4 di Sera' su Rete 4. «Credo che debba anche esserci un vero giudice in Sicilia, mi auguro che i magistrati si mettano le mani sulla coscienza e capiscano cosa significa condannare un ministro solo perché ha fatto il suo dovere», ha aggiunto.

«Chi non rischia, chi non va oltre l'ostacolo, non va da nessuna parte. Io, da 51enne, comunque vada sarò orgoglioso di quello che ho fatto», ha detto Matteo Salvini in una diretta social alla vigilia della sentenza su Open Arms.

«Se mi assolvono ho fatto il mio dovere e bye bye sinistra. In caso di condanna ricorreremo in appello, la riterrei una profonda ingiustizia e un danno non a me ma al Paese», ha spiegato il ministro dei Trasporti proseguendo: «Mi stanno arrivando migliaia di messaggi, ho preso l'aereo e tanti ragazzi mi hanno detto non mollare, bravo. Sono felice».

«Paura zero, mi sento come la canzone di Venditti 'Notte prima degli esami', mi sento orgoglioso e felice di quello che ho fatto. Domani è la sentenza di primo grado, poi c'è l'appello e la Cassazione. Tolgo qualche gioia a chi mi augura il male, se mi condannano farò ricorso e continuerò a fare il mio lavoro», ha proseguito Salvini.

«Confido molto nella terzietà dei giudici di Palermo e nel loro giudizio che sarà scevro da qualsiasi condizionamento esogeno della politica e di quella parte che contrasta Salvini per partito preso. Il processo Open Arms è stato aperto dalla politica contro un leader che in quel momento era al governo con un partito sopra il 20% dei consensi. In un Paese civile, un ministro non viene processato per una posizione che è quella del governo e, nei fatti, rispetta le leggi e difende i confini nazionali. La solidarietà a Matteo Salvini è piena ed il primo a gioire per un'auspicata assoluzione dovrebbe essere il presidente del Consiglio di quella stagione», ha dichiarato Salvo Geraci, capogruppo della Lega all'Ars.

«Confido che Matteo Salvini possa essere assolto perché non ha commesso alcun reato». Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. «Salvini - aggiunge - ha agito correttamente dal punto di vista giuridico al punto che la procura aveva chiesto l'archiviazione. Un conto è il giudizio politico che è legittimo e che riguarda appunto la politica, un altro pensare che un ministro che ha agito sulla base di normative abbia fatto sequestro di persona. È una cosa che non esiste».