Il centrodestra apre il fronte delle Amministrative e chiede che si voti anche lunedì 13 giugno. La richiesta arriva sia da Forza Italia che dalla Lega, mentre dalla Sicilia arriva la notizia che il presidente Musumeci ha confermato anche per l’isola la data delle elezioni domenica 12 giugno, quando voteranno 120 comuni siciliani tra cui Messina e Palermo.

Ma mentre Pd e Movimento 5 Stelle provano a correggere i malumori degli ultimi giorni e decidono di correre assieme in gran parte dei grandi comuni al voto, il centrodestra, ancora in alto mare per sciogliere il nodo della candidatura unitaria proprio a palazzo dei Normanni, si focalizza sul tema della data, nella quale peraltro si voterà anche per i referendum sulla giustizia.

«Considero molto positiva la decisione del Governo di accorpare la data dei referendum con il primo turno delle elezioni amministrative: è una scelta che non solo consente risparmi significativi, ma favorisce la partecipazione alle urne - ha scritto ieri in una nota il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Proprio per questo, però, ora è indispensabile un decreto che estenda gli orari di votazione anche alla giornata di lunedì, come spesso si è fatto in passato».

Secondo l’ex presidente del Consiglio «abbiamo il dovere di combattere l’astensionismo e di favorire la massima partecipazione dei cittadini al voto e questo vale per le elezioni amministrative, in occasione delle quali in passato si è registrato un tasso di astensionismo davvero inaccettabile, pericoloso per la democrazia, e vale per i referendum, nei quali esiste un quorum, e quindi limitare l’affluenza significherebbe alterarne i risultati in modo surrettizio». D’accordo la Lega, che ritiene «opportuno» un provvedimento per consentire il voto anche di lunedì. Intanto, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a Napoli per il Primo forum espositivo dei beni confiscati, è tornata a parlare dei Comuni sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, spiegando che «ogni volta che c’è un'elezione di un sindaco o di un Consiglio comunale c’è grande attenzione, perché la legalità deve essere presente nei territori e ovviamente è importante che ci sia un’amministrazione solida» .