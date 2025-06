Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, ha annunciato di essere indagato per corruzione. In un video diffuso sui social, il governatore ha dichiarato di aver ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito di una più ampia inchiesta che coinvolgerebbe altre persone.

«È la prima volta nella mia vita che ricevo un avviso di garanzia», ha spiegato. «A me, che ho gestito la Regione con assoluto rigore, e che non ho mai fatto nulla nemmeno lontanamente riconducibile a una condotta corruttiva».

Occhiuto ha affermato di non essere affatto sereno: «Essere iscritto nel registro degli indagati, anche a mia tutela, è per me un’onta. È come essere accusato di omicidio». E ha ribadito: «Non ho fatto nulla di male. Ho chiesto di essere sentito subito dai magistrati, anche senza sapere cosa mi si contesta».

Il presidente calabrese ha inoltre rivendicato il proprio sostegno alla magistratura in questi anni: «In Calabria bisogna indagare, sempre, fino in fondo. E dico: fatelo anche su di me».

Poche ore dopo, è arrivata la solidarietà del segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che ha scritto su X: «Conosco Occhiuto da anni, è una persona onesta. Sono certo della sua innocenza. L’esito delle indagini gli renderà giustizia. Forza Roberto!».