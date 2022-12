PHOTO

Giuseppe Conte guerra Ucraina

Un altro ricorso è stato presentato al Tribunale di Napoli contro il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle e l’elezione del presidente Giuseppe Conte. Lorenzo Borrè, legale degli attivisti pentastellati che già avevano sollevato un contenzioso sull’approvazione del precedente statuto M5S, su cui il tribunale partenopeo si pronuncerà il 17 maggio, è di nuovo all’opera. La nuova impugnazione riguarda la votazione dell’assemblea degli iscritti del 10 e 11 marzo e del 27 e 28 marzo scorsi, che hanno rispettivamente confermato il precedente statuto e la leadership di Giuseppe Conte. «A chi derubrica le regole a cavilli abbiamo contestato 18 violazioni di carattere sostanziale, perché la democrazia è questione di sostanza», affermano i ricorrenti in una nota. «Sino all’ultimo abbiamo sperato in un intervento riparatorio di Beppe Grillo in qualità di garante, che nell’ultima occasione in cui il Tribunale di Napoli accolse le nostre istanze si dichiarò “condom per la protezione del Movimento” ma purtroppo da parte sua c’è stato solo silenzio», aggiungono, riaprendo il fronte interno di guerra. Oltre all’elezione di Giuseppe Conte a presidente del M5S da parte dell’assemblea degli iscritti, «l’impugnazione riguarda anche le elezioni o nomine delle altre cariche statutarie in quanto la candidabilità è stata ristretta ai soli iscritti eletti o ex eletti nelle istituzioni», precisa l’avvocato Borrè. «Il nodo centrale della nuova impugnazione è la violazione del principio di parità dei diritti degli associati». Ma Conte, da parte sua, non sembra affatto turbato dalla nuova battaglia legale. Anzi, minimizza l’accaduto. «Loro si divertono così. Ci sono alcuni attivisti che danno il loro contributo al Movimento facendo ricorsi in tribunale. Noi invece ci impegnamo a far politica: ognuno ha il suo hobby», dice il presidente del M5S. «C’è una controversia giudiziaria che va avanti per conto suo, io sono concentrato a far politica e impegnarci con uomini e donne che sono devoti al bene collettivo», taglia corto l’avvocato.