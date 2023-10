«L'abuso d'ufficio è un reato evanescente, con una fattispecie estremamente vaga e generica, che tra l'altro contrasta con il principio della tassatività del reato. Ma intanto ci sono 5mila processi l'anno che poi alla fine si concludono con l'assoluzione». Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo alla tavola rotonda "E' possibile una vera giustizia liberale?" promossa da Azione.

«Processi che non solo sono inutili - ha proseguito Nordio - ma sono anche tra i più lunghi, costosi e sproporzionati che vediamo nelle aule, con sette, otto, dieci udienze. Si parla tanto di depenalizzazione, se intanto togliessimo l'abuso d'ufficio potremmo concentrarsi sulla corruzione senza disperdere energie».

«L'abuso d'ufficio è spesso collegato come reato spia della corruzione, con la quale però l'abuso d'ufficio non ha niente a che vedere - ha concluso il guardasigilli - Quello che ci chiede l'Europa è un arsenale di repressione della corruzione ma il nostro è già l'arsenale più ricco di tutti, con fattispecie penali specifiche che gli altri nemmeno conoscono».

Abuso d’ufficio, parla anche Costa

«Noi siamo convinti che lo Stato debba garantire mezzi, risorse e personale perché i reati vengano scoperti e i colpevoli sanzionati . È tuttavia fondamentale non si perda mai di vista la presunzione d'innocenza, va fermato il marketing giudiziario, le conferenze stampa show, le intercettazioni spiattellate sui giornali. Tempi certi e puntuali per i processi a garanzia della vittima ma anche del condannato: la riforma della prescrizione, sottende ad un principio irrinunciabile per una democrazia compiuta, cioè che non può sussistere un "fine processo mai"». Così Enrico Costa, deputato di Azione e responsabile Giustizia del partito, durante una tavola rotonda col ministro Nordio all'assemblea nazionale di Azione.