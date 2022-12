PHOTO



Oltre il 60% dei consensi per Nicola Zingaretti nelle votazioni per le primarie del Pd, dopo nemmeno un'ora dalla chiusura dei seggi. Questa una prima stima che circola all'interno del suo comitato elettorale. A Zingaretti sono arrivati i complimenti dei due sfidanti. "Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del Pd per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie". Così twitta Roberto Giachetti. "Buon lavoro Nicola Zingaretti, buon lavoro segretario! Contento di avere contribuito a questa bellissima giornata. Da oggi sempre piu' #fiancoafianco nel PD per l'Italia", scrive poco dopo Maurizio Martina sul suo profilo Twitter. Tante le persone in coda anche alla chiusura dei seggi e secondo le previsioni i votanti sarebbero intorno a 1,7 milioni.