Francesco Occhiuto, figlio del senatore ed ex sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto, è deceduto nella notte. Il giovane, 30 anni, dottorando in Psicologia, era giunto all'ospedale Annunziata in condizioni disperate dopo essere caduto dall'ultimo piano dell'abitazione in cui viveva con la famiglia, in viale Mancini, nel centro di Cosenza.

In un primo momento i sanitari avevano ipotizzato un trasferimento d'urgenza a Catanzaro in elisoccorso ma, dopo aver valutato il quadro clinico e le sue condizioni particolarmente gravi a causa delle ferite riportate, hanno deciso di provare a rianimarlo nella struttura ospedaliera di Cosenza tramite ventilazione meccanica assistita. Purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

La salma si trova nell'obitorio di Cosenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pm della Procura di Cosenza, Mariangela Farro, intende valutare ogni aspetto per accertare l'esatta dinamica della tragedia. L'intera comunità cosentina è sgomenta e nelle ultime ore si erano diffuse sui social le preghiere e i messaggi di vicinanza alla famiglia del senatore.

Il cordoglio della politica

«Con tutta Forza Italia fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve. Un pensiero affettuoso rivolgo anche all'amico Roberto ed a tutta la famiglia Occhiuto». Così su X il leader di Forza Italia Antonio Tajani.

«Ho appreso della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati. Al senatore Mario Occhiuto, ai suoi familiari, al gruppo di Forza Italia giungano le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica». Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. «Sono vicino al senatore Mario Occhiuto e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. Esprimo cordoglio per la tragica scomparsa del figlio e mi stringo ai suoi cari», scrive il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

«E' un momento di profondo dolore e tristezza. La perdita improvvisa del giovane Francesco ci proietta in una dimensione di grande sconforto. Abbraccio fraternamente Mario Occhiuto per l'immane tragedia che lo ha colpito così brutalmente e da padre, prima che da Sindaco, piango con lui». Così il sindaco di Cosenza Franz Caruso. «Davanti a tanto dolore e sofferenza non ci sono parole appropriate da poter pronunciare - ha proseguito Franz Caruso- Sono certo, però, di interpretare i sentimenti dell'intera comunità cosentina, che è attonita e smarrita, nell'esprimere il profondo cordoglio della città di Cosenza a tutta la famiglia di Francesco, alla sua mamma ed al suo papà». «Davanti a tali tragedie, che non dovrebbero mai accadere - conclude il sindaco Franz Caruso - ci si sente veramente impotenti ed inutili. Con rispetto, in silenzio, insieme all'intera amministrazione comunale manifesto la mia più affettuosa vicinanza alla famiglia Occhiuto».

«Rivolgo a Mario Occhiuto le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Siamo attoniti e senza parole. Le senatrici e i senatori del Pd si stringono a lui e alla sua famiglia in questo triste momento», il messaggio del presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.