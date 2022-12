PHOTO



Fischi, cori e lanci di acqua all’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini nei pressi dei Palazzi Cirio di Mondragone (Caserta). Salvini è arrivato a bordo di un’auto protetto dalle forze dell’ordine ma immediatamente dai numerosi contestatori presenti sono partiti i cori «Buffone, buffone»,«Sciacallo» e «Lavaci col fuoco», mentre qualcuno lanciava acqua da una bottiglietta. Il leader della Lega ha provato a prendere la parola qualificando i contestatori come «qualche balordo dei centri sociali» ma si è presto interrotto, mentre un cordone di agenti di polizia è posto a sua protezione e dei militanti ed esponenti della Lega presenti. I contestatori accorsi neipressi dei Palazzi Cirio per protestare contro l’arrivo del leader della Lega hanno dato vita a un contro comizio con tanto di microfono e casse. «Tu che a Roma non hai fatto niente, cosa vieni a fare qua? A fare la passerella politica?», ha detto un manifestante raccogliendo l’applauso dei presenti.