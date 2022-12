PHOTO



Per il primo turno delle comunali milanesi l'affluenza è stata del 54,66%. Alle precedenti comunali fu del 67,56%.PARTITO DEMOCRATICO"Sono dati molto buoni, siamo molto soddisfatti. Sono ottimi dati per il primo turno". Il ministro Maurizio Martina, arrivando al quartier generale di Beppe Sala, commenta così le proiezioni che danno il candidato del centrosinistra in vantaggio di oltre cinque punti su quello del centrodestra, Stefano Parisi. "Conta la proposta alla città - aggiunge - non credo ad alchimie e tattiche costruite a tavolino. Noi continueremo a fare un lavoro dal basso". "Negli ultimi giorni - aggiunge Martina - c'era chi raccontava di un sorpasso, che mi pare non esista. Non sono neanche appaiati" i due candidati.CENTRO-DESTRAStefano Parisi, candidato del centrodestra a sindaco di Milano, è convinto del fatto che quello tra lui e Beppe Sala, candidato del centrosinistra, è "il miglior ballottaggio di tutta Italia". "Abbiamo grandi possibilità di farcela - ha detto Parisi -, se la differenza fosse di 5 punti è il miglior ballottaggio di tutta Italia, perchè in tutti gli altri il divario è di 10 punti". Parisi, poi, ringraziato i militanti e i simpatizzanti della sua lista civica, ha sottolineato che il risultato "è molto importante. Il 60% dei milanesi ha voto per il cambiamento. È andata benissimo".