Quella del giudice di Catania sul trattamento dei migranti «è una decisione sconcertante nel merito. Nel metodo c'è una legge e un singolo giudice si erge a una sorta di Corte costituzionale che stabilisce se questa legge è compatibile con le norme europee o meno, che peraltro applica pedissequamente. Sono cose che francamente fanno dire che c'è qualcuno che applica l'ideologia e non la legge, come sarebbe suo dovere». Così il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, ospite del podcast de La Verità.

«Su questo tipo di comportamento dovrebbe intervenire il Csm, il quale però ha difficoltà a intervenire perché anche lì ci sono correnti che hanno lavorato molto», ha proseguito Malan. Alla domanda se ci saranno dei correttivi al decreto del governo in sede parlamentare, Malan risponde: «Bisogna studiare la questione, se un intervento è utile in sede di conversione si può senz'altro mettere in atto. Nel frattempo confido che il ricorso abbia un esito positivo, perché altrimenti abbiamo una situazione critica».