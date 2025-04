La missione di Giorgia Meloni a Washington si fa di giorno in giorno più difficile e alla velocità con la quale la guerra commerciale procede la premier avrebbe tutti i motivi per rabbrividire immaginando quale potrebbe essere il quadro quando, giovedì prossimo, incontrerà Donald Trump.

Nel giro di un paio di giorni il già durissimo duello tra Usa e Cina si è trasformato in una guerra totale.

In un confronto già molto vicino al livello estremo è prevedibile che il presidente americano chiederà alla collega italiana uno schieramento netto contro la Cina di Xi. Lo aveva in realtà già fatto Biden e Meloni si era acconciata a denunciare l'accordo stilato dal primo governo Conte sulla “via della Seta”. Ma Biden non aveva dichiarato la guerra commerciale contro tutto il mondo Europa inclusa. Trump lo ha fatto. Il riavvicinamento tra il Vecchio Continente e l'antico Celeste Impero è di conseguenza più un obbligo che un'opzione anche se la Cina costituisce a propria volta una minaccia temuta nel nuovo disordine internazionale: privata dello sbocco nordamericano il suo export non potrà che aggredire l'Europa.

Però anche tenendo conto di questa densa ombra, sulla quale dovrebbe vigilare un task force europea, è inevitabile che i due mercati attaccati dal presidente americano cerchino una via di comunicazione e immaginino possibili alleanze. “Stare in mezzo”, posizione sempre rischiosa, non sarà facile trovandosi appunto “nel mezzo” tra un’Europa che guarda alla Cina e un Trump che, senza peraltro concedere nulla in cambio, chiede di affiancarlo nella guerra commerciale contro la medesima Cina.

Il secondo nodo incandescente riguarda il ruolo della premier nella trattativa. Può parlare a nome dell’Italia, il Paese che governa. Non può farlo a nome dell'Europa, perché la trattativa è obbligatoriamente gestita e condotta dalla Commissione europea. Sembra una questione solo formale, dal momento che nulla impedisce al leader di uno dei principali Paesi dell’Unione di esercitare un’azione diplomatica di fatto concordata e condivisa dalla Commissione con l'obiettivo di "facilitare" la trattativa ufficiale, quella guidata dal commissario al Commercio Sefcovic. Però le cose non sono affatto così semplici.

Trump, infatti, ha detto molto chiaramente di voler discutere solo con i singoli Paesi, intavolando negoziati bilaterali che non prevedono alcun ruolo per l'Unione europea nel suo complesso. Giorgia arriverà a Washington come europea ma Donald si rivolgerà invece solo all’italiana.

L’inquilina di palazzo Chigi dovrà di conseguenza prodursi in virtuosismi acrobatici perché da un lato non potrà accettare la trattativa solo a nome dell’Italia ma dall’altro non potrà neppure chiudere del tutto quella porta. Se infatti i 27 non riusciranno a trovare una posizione comune sulla reazione ai dazi annunciati il 2 aprile, ai quali potrebbero nel frattempo aggiungersi quelli per l’Italia particolarmente esiziali sulla farmaceutica, ogni Paese andrà per conto proprio e la premier italiana, consapevole che questa eventualità sussiste, non può permettersi di bruciare ogni ponte alle proprie spalle.

Il terzo problema è d’immagine.

Giorgia la Nazionalista non può apparire come vassalla di Donald Trump. Non può figurare come una leader accorsa a baciare la pantofola, e non solo quella, del Tycoon. Deve riuscire a mantenere i buoni rapporti senza cedere un briciolo di dignità, il che con un tipo come Donald Trump potrebbe non essere facilissimo. Se tornasse in Europa a mani vuote sarebbe una sconfitta e il peso dell'Italia nel Consiglio europeo certamente ne risentirebbe.

Ma se tornasse non solo senza aver ottenuto niente ma anche umiliata, oppure intimidita e asservita, il disastro d’immagine avrebbe ripercussioni immediate anche sulla sua popolarità in Italia e sulla sua autorevolezza ma anche autorità nella maggioranza di centrodestra.

L’escursione alla Casa Bianca per la leader di FdI è senza dubbio un’occasione. Se riuscirà a ottenere qualcosa le sue azioni in Europa e anche in Italia si impenneranno. Ma quella missione è anche un rischio tanto grosso da non potersi già più definire “calcolato”.