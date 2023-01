«L'Italia vince soprattutto con una forte presenza dello Stato che non vuol dire semplicemente presenza delle forze dell'ordine, presenza dei presidi di sicurezza e legalità ma significa soprattutto presenza dello Stato nella capacità di dare risposte alla disperazione della gente». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, commentando la cattura del boss Matteo Messina Denato, intervistata ieri sera da “Fuori dal coro” su Retequattro.

«Io penso che il fatto che il primo provvedimento del nostro governo sia stato proprio un provvedimento contro la mafia, ovvero la difesa del carcere ostativo – da sempre considerato il più grande problema dei mafiosi e della criminalità organizzata - dica qual è il nostro segnale» ha aggiunto la premier Giorgia Melloni

Cattura di Matteo Messina Denaro, Ris al lavoro nel covo di Campobello di Mazara

I Ris dei Carabinieri ancora al lavoro in vicolo San Vito a Campobello di Mazara (Trapani) nel covo del boss Matteo Messina Denaro. Gli uomini del Reparto di investigazioni scientifiche dell'Arma stanno passando al setaccio l'abitazione, di proprietà di Andrea Bonafede, alla ricerca di tracce anche biologiche.

Nella giornata di ieri è stata trovata, tra le altre cose, un'agendina su cui l'ex latitante scriveva le sue riflessioni, anche sulla figlia Lorenza che non porta il suo cognome e che non lo vuole vedere da anni. Non solo. Ci sarebbero anche delle date, di alcuni incontri.

Tutto il materiale è al vaglio degli investigatori. Al momento non sono stati trovati documenti o “pizzini”, come era successo in passato nei covi di altri boss. In una scatola c'era invece tutta la sua documentazione sanitaria, con cartelle cliniche sulle visite effettuate.