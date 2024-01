La storia è vecchia come il cucco: Francesco Meloni, detto Franco, padre della premier Giorgia, sarebbe un trafficante di droga. Ma se le biografie “ufficiali” lo avevano relegato al rango di semplice corriere - pare che nel ‘90 sia stato pizzicato con 1500 chili di hashish nel porto di Maò a Minorca - oggi si scopre che la sua caratura criminale era ben più robusta.

Così sembrerebbe dall’anteprima che Report (https://video.repubblica.it/ politica/franco-meloni-padre- di-giorgia-e-i-rapporti-con- il-boss-senese-il-racconto- del-pentito-perrella-nella- puntata-di-report/460698/ 461662?ref=RHLF-BG-P7-S1-F) ha consegnato a Repubblica per lanciare la vibrante inchiesta giornalistica che andrà in onda stasera.

Naturalmente Report si guarda bene dallo specificare una paio di cosette. La prima: parliamo di fatti risalenti al 1995, talmente remoti che è del tutto impossibile verificarli in modo credibile. La seconda: Franco Meloni è morto nel 2012, dunque non dovrebbe esserci alcun interesse a sguinzagliare i segugi di Report per cercare chissà quali scottanti verità.

Ma a ben vedere una ragione c’è. Ma non ha nulla a che vedere con Francesco, detto Franco, Meloni, pesce piccolo del traffico di droga internazionale, mentre ha molto a che vedere con la di lui figlia: ovvero la premier Giorgia Meloni.

Già, in realtà Report ha un unico obiettivo: coprire con un’ombra sinistra la premier italiana, inchiodarla per via parentale a un passato oscuro e criminale. Peccato però che Meloni, in tempi non sospetti, abbia chiarito che non ha più avuto alcun contatto col padre - del quale parla con dolore e rabbia - dall’età di 11 anni. Dunque farla passare come la figlia del boss non solo non ha alcun senso ma è addirittura ridicolo. E lo chiamano giornalismo…