Il governo italiano seguirà con attenzione la missione internazionale Global Sumud Flotilla, composta da circa 40 imbarcazioni dirette verso Gaza con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a una lettera della segretaria del Pd Elly Schlein, ha assicurato che «saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all’estero, come sempre garantito finora».

Meloni ha però messo in guardia sui rischi legati a un’operazione di questo tipo in una zona di conflitto, invitando a privilegiare i canali umanitari già attivi. «Per agevolare il buon esito della finalità rappresentata, ovvero la consegna di generi di prima necessità alla popolazione palestinese – ha spiegato – si suggerisce la possibilità di avvalersi di canali alternativi e più efficaci, tra cui l’iniziativa italiana Food for Gaza».

Il progetto, sottolinea la premier, ha già permesso di distribuire oltre 200 tonnellate di aiuti alimentari e sanitari, raggiungendo anche le aree più isolate della Striscia. «Avvalersi di questi canali eviterebbe di esporre i partecipanti della Global Flotilla ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e all’onere delle autorità statali di garantire sicurezza e protezione», ha ribadito.

La vicenda è seguita con attenzione dalla politica italiana. Nei giorni scorsi Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli avevano espresso pieno sostegno ai parlamentari italiani che parteciperanno alla missione, chiedendo al governo di garantire protezione e sicurezza.