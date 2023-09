Fuori programma per la premier Giorgia Meloni e la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen durante la visita a Lampedusa. Dopo l'arrivo in aeroporto il corteo passando da via Roma è stato fermato da un gruppo di cittadini e le due presidenti sono scese dall'auto. I cittadini, guidati da Giacomo Sferlazzo, hanno lamentato le condizioni dell'isola. E la premier ha detto: ''Stiamo lavorando per voi, anche le istituzioni europee sono oggi qui per voi''. E ha concluso: ''Mandatemi una lettera in cui scrivete le problematiche dell'isola''.

"Stiamo lavorando, ce la stiamo mettendo tutta, sono qui per questo", ha assicurato la premier prima di entrare nell'hotpsot di Lampedusa. "Spero vi abbiano detto che poche settimane fa abbiamo fatto uno stanziamento di 50 milioni per l'isola, anche questo può fare la differenza. Stiamo facendo del nostro meglio - ha garantito – io come al solito ci metto la faccia sulle cose".

Terminata la visita all’hotspot, la presidente del Consiglio e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen sono giunte al Molo Favaloro di Lampedusa, luogo noto per gli sbarchi dei migranti nell'isola, per la seconda tappa sull'isola delle due leader.

