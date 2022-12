Meloni da Mattarella con la lista dei ministri

Il centrodestra sale al Colle per l’ultimo giorno di consultazioni e si presenta unito all’appuntamento: il nome a cui affidare l’incarico, per Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e gli altri leader dei partiti di centro della coalizione è quello di Giorgia Maloni. Mancano ancora una manciata di ore prima della partenza del nuovo governo. Meloni potrebbe accettare l’incarico senza riserva, i tempi per il governo sono stretti, entro mercoledì si dovrebbero concludere tutte le tappe, con la fiducia del Parlamento. E un big di Fratelli d'Italia riferisce che il premier in pectore stia già preparando l’intervento da svolgere in Aula. La lista dei ministri è pronta ma c’è stretto riserbo, come da prassi, sui nomi.La leader di Fratelli d’Italia, Giorgio Meloni, è a colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale le conferirà l’incarico per formare il nuovo governo.Salvo cambi dell’ultimo momento, la squadra della Lega al governo sarebbe composta, oltre che da Giorgetti (Mef),Salvini (Infrastrutture), Locatelli (Disabilità), Calderoli (Affari regionali) anche da Valditara, possibile ministro alla Cultura. Piantedosi, l’ex capo di gabinetto di Salvini al Viminale nel Conte I, dovrebbe andare al ministero dell’Interno. Per quanto riguarda i nomi di Forza Italia si fanno quelli di Tajani (per gli Esteri), Bernini (possibile all’Università, Pichetto (alla Pubblica amministrazione o alla Transizione ecologica) e Casellati alle Riforme. Per il Mite in ballo anche il nome del senatore di FI, Zangrillo. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio potrebbe essere Mantovano. Per quanto riguarda la delegazione di Fdi non è escluso che entrino i capigruppo, oltre i fedelissimi del presidente di Fdi, come Fazzolari e Urso. Durante il colloquio di stamane al Colle, iene riferito da fonti parlamentari della maggioranza, si è sottolineata la ncessità di approntare al più presto la legge di bilancio.Colloquio lampo con il Presidente Mattarella? «Si, ma le idee sono abbastanza chiare…». Un incontro a tempo di record, dieci minuti scarsi, quello tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la delegazione del centrodestra. Ad illustrare la posizione Giorgia Meloni, premier in pectore, rispetto alla quale, a precisa richiesta, il Capo dello Stato ha registrato la concordanza di vedute da parte dei rappresentanti di Lega, Forza Italia e Noi Moderati presenti al colloquio. A questo punto si attende perciò la convocazione della stessa Meloni da parte di Mattarella per il conferimento dell’incarico. L’annuncio dovrebbe arrivare nel pomeriggio, con l’indicazione della data e dell’orario, su cui rimane però ancora un margine di incertezza. Molto dipenderà anche dai tempi relativi al completamento del puzzle relativo alla compagine ministeriale. La leader di Fdi potrebbe infatti arrivare al Colle con la squadra dei ministri già pronta e quindi accettare senza riserva.«Tutta la coalizione» di centrodestra «che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni» ha proposto la «sottoscritta» in maniera unanime come premier, ha spiegato Meloni al termine delle consultazioni. Dopo l’incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella per le consultazioni, c’è stata una lunga chiacchierata nel cortile d’onore del Colle tra i leader del centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Sorrisi, clima cordiale, si sono scambiati alcune battute. Il Cav ha preso a braccetto il segretario della Lega per poi salire in auto e lasciare il Quirinale. È durata più l’attesa che l’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la delegazione del centrodestra. Dieci minuti scarsi, probabilmente un record, di sicuro per questo giro di consultazioni. Nessuno è rimasto così poco a colloquio con il Capo dello Stato, neanche i presidenti delle Camere. Le prossime ore diranno se così pochi minuti sono stati sufficienti per fornire a Mattarella le rassicurazioni che attendeva dalla maggioranza.«Attendiamo le determinazione del presidente della Repubblica che ringraziamo. Annunciamo che siamo pronti, perché vogliamo procedere nel più breve tempo possibile». Così il presidente di Fdi,al termine del colloquio dei rappresentanti del centrodestra con il Capo dello StatoNon vedo l’ora che l’esecutivo cominci. La squadra è pronta«. Così il leader della Lega,, parlando con i giornalisti prima di andare al Quirinale per le consultazioni.«Con, i capigruppo dial Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del presidente della Repubblica. Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso«, Così, su Instagram, il presidente di Fi Spostando una foto che lo ritrae con i due esponenti del partito prima di salire in auto per andare al Quirinale.