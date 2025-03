La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta oggi alla Camera dei Deputati per discutere le sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 21-22 marzo a Bruxelles. Dopo aver parlato ieri in Senato, Meloni ha assistito alla discussione generale prima della replica e del voto sulle risoluzioni parlamentari. Tra i temi centrali: il sostegno all’Ucraina, la difesa comune europea e il piano ReArm EU.

Accanto alla premier, tra i banchi del governo, era presente il ministro della Difesa Guido Crosetto, mentre erano assenti i ministri della Lega, partito che ha espresso una netta contrarietà alla proposta di rafforzamento della difesa UE.

Lega: «Meloni non ha mandato per votare ReArm EU»

Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha ribadito l'opposizione del suo partito al piano ReArm EU, sottolineando che il Parlamento italiano non darà alla premier il mandato per approvarlo.

«L'Italia non approverà una risoluzione che dia a Meloni il mandato di approvare ReArm EU», ha dichiarato Molinari a Radio 24. Il leghista ha inoltre evidenziato come Paesi Bassi e Germania abbiano già preso le distanze dal piano, rendendone l’approvazione incerta.

La posizione della Lega è chiara: l’Italia rispetterà gli impegni con la NATO, ma senza vincolarsi a un piano di difesa europeo che preveda nuovo debito comune, punto critico per il partito di Matteo Salvini.

Forza Italia: «Difesa europea e atlantismo imprescindibili»

Di opinione opposta il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha confermato il pieno sostegno di Forza Italia alla difesa comune europea.

«Noi siamo europeisti e atlantisti. L’Europa è la nostra stella polare e non possiamo fare una scelta tra Europa e Stati Uniti», ha dichiarato Tajani, sottolineando come la linea di Forza Italia resti coerente con quella del PPE.

Tajani ha anche richiamato la necessità di un mercato unico dell’energia e di un rafforzamento dell’integrazione europea, rimarcando la coerenza del suo partito rispetto alle scelte strategiche della Commissione Europea.

+Europa: «Sostegno a Kiev e difesa UE a due velocità»

La risoluzione presentata da +Europa, a firma di Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, punta a rafforzare l’impegno dell’UE a favore dell’Ucraina, anche attraverso la confisca degli asset russi congelati dalle sanzioni.

Il documento sostiene ReArm EU, ma con la richiesta che i 150 miliardi di nuovi fondi europei siano utilizzati per costruire un sistema comune di difesa, capace di garantire sicurezza anche in assenza del supporto statunitense.

«La telefonata tra Trump e Putin sul cessate il fuoco in Ucraina non ha portato ai risultati sperati. Ora l’UE deve assumere un ruolo guida nel negoziato di pace», si legge nella risoluzione. +Europa propone inoltre una difesa europea a due velocità, aperta anche a Paesi extra-UE, sulla scia dell’Euro e del Trattato di Schengen.

PD: «Meloni ha fallito come pontiere, servono scelte chiare»

Dall’opposizione, Anna Ascani del Partito Democratico ha duramente criticato la premier, accusandola di mancanza di visione e di non aver saputo ricoprire il ruolo di mediatore tra Europa e Stati Uniti.

«Questo è il tempo delle scelte, ma nel suo intervento non ho rintracciato alcuna consapevolezza della gravità del momento», ha affermato Ascani, incalzando Meloni sulla necessità di una difesa comune europea.

Il PD chiede un maggiore protagonismo europeo in politica estera e nella gestione della sicurezza, sostenendo che l’Unione debba emanciparsi dalle incertezze statunitensi e dai rischi legati ai dazi di Trump su prodotti italiani come il vino.

Giorgia Meloni alla Camera

Meloni e il Manifesto di Ventotene

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso forti riserve sul Manifesto di Ventotene, considerato il pilastro del federalismo europeo. Intervenendo in Aula, Meloni ha fatto riferimento alla recente manifestazione di sabato a Piazza del Popolo, sottolineando:

«Ho grande rispetto per la partecipazione e le iniziative, ma molte persone hanno richiamato il Manifesto di Ventotene. Ora, spero che in realtà non lo abbiano mai letto, perché l’alternativa sarebbe francamente spaventosa».

Per chiarire il suo punto di vista, la premier ha citato alcuni passaggi del documento scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni nel 1941: «Il Manifesto afferma che la rivoluzione europea dovrà essere socialista e che la proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso. Inoltre, sostiene che nelle epoche rivoluzionarie la prassi democratica fallisce clamorosamente, perché i democratici si sentono smarriti, non avendo dietro uno spontaneo consenso popolare ma solo un torbido tumulto di passioni» ha dichiarato Meloni. Ha poi aggiunto un ulteriore riferimento: «Il Manifesto afferma anche che, nel momento in cui si deve costruire un nuovo Stato, la metodologia politica democratica diventa un peso morto e che il partito rivoluzionario deve guidare il nuovo ordine attraverso una dittatura, senza attendere una preventiva consacrazione da parte della volontà popolare». Concludendo il suo intervento, Meloni ha ribadito la sua posizione: «Non so se questa sia la vostra Europa, ma certamente non è la mia».

Il Pd attacca: «Meloni truffaldina su Ventotene, si inginocchi davanti ai padri dell'Europa»

Le parole della premier hanno scatenato un'ondata di polemiche in Aula, con il Partito Democratico che ha accusato Meloni di strumentalizzare il Manifesto di Ventotene.

Il deputato Federico Fornaro (Pd) ha duramente attaccato la presidente del Consiglio, definendo il suo intervento un atto «grave nei confronti del Parlamento e della storia del Paese».

«Il Manifesto di Ventotene è riconosciuto da tutti gli storici, non come in maniera truffaldina ha cercato di far passare la presidente, un inno alla dittatura del proletariato, ma come l’inno dell’Europa federale contro i nazionalisti, che sono stati il cancro del Novecento», ha affermato Fornaro.

«Le chiedo di ostracizzare chi dileggia la memoria di Altiero Spinelli, considerato da tutti il padre dell’Europa. Lei deve dire parole di verità, lei è il presidente della Camera. Siamo qui grazie a quegli uomini e quelle donne, la presidente dovrebbe inginocchiarsi davanti a loro», ha aggiunto, rivolgendosi al presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Caos in Aula, Fontana sospende la seduta

Le tensioni sono esplose nuovamente al termine delle repliche di Giorgia Meloni. Nel momento in cui il ministro per gli Affari Ue, Tommaso Foti, stava per esprimere i pareri del Governo sulle risoluzioni, lo scontro tra maggioranza e opposizioni è proseguito senza tregua.

A causa del clima infuocato, il presidente della Camera Lorenzo Fontana è stato costretto a sospendere la seduta, segnando un nuovo momento di alta tensione politica.