Sarà un caso, ma dopo le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha negato dal Canada ogni dissidio col Capo dello Stato per la vicenda della nota sulle manganellate agli studenti, nelle ultime ore è stato scongiurato un possibile incidente diplomatico tra il Colle e Palazzo Chigi.

Si tratta delle celebrazioni per la giornata internazionale della donna, il cui evento più importante è ospitato, come di consueto, l’8 marzo dal Quirinale, alla presenza delle massime cariche istituzionali. L’anno scorso l’appuntamento aveva avuto un significato particolare - puntualmente sottolineato da Sergio Mattarella nel suo discorso - poiché si trattava della prima volta che nel nostro paese la ricorrenza veniva celebrata con una donna alla guida del governo. Fino a qualche ora fa, a quanto pare, la presenza della presidente del Consiglio non era certa.

Mentre le pagine dei giornali erano occupate in gran parte dai commenti e dalle interpretazioni prima del richiamo del Capo dello Stato all forze dell’ordine sull’uso dei manganelli nei confronti degli studenti e successivamente delle parole della premier contro le istituzioni che “tolgono il sostegno” agli agenti (identificate poi da quest’ultima con la sinistra), al Quirinale non risultava ancora giunta la definitiva conferma della presenza della Meloni all'evento. Una situazione inconsueta, per una ricorrenza così significativa.

Non era certo - sempre a quanto pare - se la presidente del Consiglio optasse fin dal mattino per una missione in Friuli, dove l'8 marzo è attesa per la firma dell’accordo di coesione con la Regione alla presenza del governatore leghista e presidente della Conferenza delle Regione Massimiliano Fedriga, e per un passaggio a Pordenone, dove farà visita al sindaco Alessandro Ciriani (fratello del ministro per i Rapporti col Parlamento Luca) dato come possibile candidato alle Europee con FdI.

In un primo momento si sarebbe profilata l’ipotesi che il viaggio nel Nord-Est della Meloni potesse sovrapporsi alle celebrazioni della festa della donna presso la presidenza della Repubblica, determinando un’assenza che, di questi tempi, non sarebbe passata inosservata. Nelle ultime ore, invece, la conferma da fonti della presidenza del Consiglio che la premier si recherà in Friuli nel pomeriggio e che in mattinata in agenda c’è la presenza al Quirinale dove, verosimilmente, potrà anche avere luogo un faccia a faccia chiarificatore con Mattarella.