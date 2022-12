PHOTO



"Nessuna ipotesi di Grande Centro", lo scrive su Twitter il premier Matteo Renzi, rispondendo alle domande con l'hushtag #Matteorisponde. Renzi torna a dirsi bipolarista convinto. "Credo nel bipolarismo. Per questo credo nel Partito Democratico".Il premier punta all'approvazione rapida delle Unioni Civili con una probabile fiducia alla Camera e annuncia un provvedimento sulle partite Iva già in giugno.Renzi puntualizza anche la posizione del Pd su giustizia e corruzione. "Ogni volta che emerge una storia di corruzione io mi indigno, mi arrabbio. Ma tutti dobbiamo riconoscere che ci sono distinzioni tra intere categorie e singoli o gruppi organizzati che commettono errori". "Non si può sparare nel mucchio perché se dici che son tutti uguali poi i ladri la fanno franca. Guai a generalizzare perché chi generalizza fa il gioco di chi ruba".