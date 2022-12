Per il Presidente della Repubblica: "Tutte le forze sane devono combatterla"

La lotta alla corruzione è "un impegno di sistema, non di un solo corpo dello Stato, che non sarebbe sufficiente", ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando all'apertura dell'anno accademico della Scuola Superiore della Magistratura a Scandicci, Firenze."Dobbiamo spezzare le catene della corruzione - ha detto il capo dello Stato - che va combattuta senza equivoci e senza timidezze. Occorre una grande alleanza tra forze sane per sviluppare gli anticorpi necessari".