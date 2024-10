Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha deciso di non rinnovare il compenso di 300mila euro a Beppe Grillo. Durante un’intervista per il nuovo libro di Bruno Vespa, intitolato Hitler e Mussolini - L'idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa), Conte ha spiegato i motivi alla base di questa scelta.

Conte ha affermato: «Beppe Grillo è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale». Questo commento evidenzia le tensioni interne al movimento e la crescente divergenza tra le posizioni di Conte e quelle di Grillo. Il leader del movimento ha rivelato che Grillo ha rivendicato il compenso in lettere recenti, sottolineando: «Io non ho mai accettato che fosse pagato per questa funzione, che ha un intrinseco valore morale e non è compatibile con alcuna retribuzione».

Un compromesso inefficace

Conte ha inoltre spiegato che in passato si era raggiunto un compromesso per retribuire Grillo per la sua «nota abilità comunicativa», volta a rafforzare l'immagine del Movimento 5 Stelle. Tuttavia, l’attuale situazione ha spinto Conte a riconsiderare questa decisione. Ha detto: «Di fronte a un processo costituente che ha coinvolto l'intero movimento, Grillo sta portando avanti atti di sabotaggio, compromettendo l'obiettivo di liberare energie nuove».