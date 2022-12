PHOTO

di maio

L'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si sono incontrati a casa dell'avvocato in centro a Roma, per discutere della situazione interna al Movimento 5 Stelle dopo lo strappo tra l'ex premier e il fondatore Beppe Grillo. L'incontro è durato più di un'ora e al termine del faccia a faccia il titolare della Farnesina non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nelle scorse ore il suo nome è stato accostato a quello di Grillo assieme al presidente della Camera, Roberto Fico, e al capogruppo a Montecitorio, Davide Crippa. Al contrario, altri big del Movimento come il ministro dell'agricoltura, Stefano Patuanelli, la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, e la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, stanno con Conte. Ma Di Maio sta ancora cercando una mediazione e l'incontro a casa di Conte si inserisce in questo contesto. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori aggiornamenti, mentre si avvicina il limite fissato da Grillo perché il reggente Vito Crimi indica una consultazione su Rousseau. Richiesta già rispedita al mittente dallo stesso Crimi.