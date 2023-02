«Gli italiani hanno capito cosa ho fatto nel '94 salvandoli dal comunismo, e sanno che anche oggi sono in campo per l'interesse del Paese. La mia storia politica e imprenditoriale parla per me. Nonostante gli attacchi giudiziari, rivolti contro di me senza sosta, io ho resistito. E tutti gli italiani hanno capito chi sono, e che continuo a lavorare per loro. Anche oggi alla mia età sono ancora in campo». Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo alla trasmissione Mattino Cinque. «Stiamo assistendo ad un ritorno di istanze antiliberali, populiste e giustizialiste, con un Pd tentato dal ritorno al passato ideologico e ostaggio delle demagogie grilline. Uno dei candidati a guidare il Pd si è dichiarato orgogliosamente comunista» ha aggiunto.

Berlusconi e le elezioni regionali in Lazio e Lombardia

Alle regionali «è fondamentale prevalere in due regioni che sono il cuore economico e politico del Paese. Solo unendo l'azione politica nazionale e regionale, combinando l'azione politica, si potranno dare risposte efficaci» ha proseguito Berlusconi.