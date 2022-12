PHOTO



A settembre, dopo la pausa estiva, l'Aula della Camera tornerà ad occuparsi di legge elettorale. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio, infatti, ha calendarizzato per la ripresa dei lavori la discussione sulla mozione presentata da Sinistra italiana, relativa alla possibile incostituzionalità di alcune parti dell'Italicum, e sulle conseguenti modifiche da apportare alla legge elettorale. "Abbiamo calendarizzato - riferisce il capogruppo Arturo Scotto - per settembre la nostra mozione sulla revisione dell'Italicum. Chiediamo che il parlamento si esprima prima che si pronunci la Corte sulla incostituzionalità. E poichè in queste ore il dibattito sulle modifiche è sotto traccia, noi riteniamo giusto che se ne parli apertamente in Aula".