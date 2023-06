“Noi sindaci con Anci chiedevamo una riforma del reato di abuso di ufficio. Non il 'colpo di spugna' tipico della politica berlusconiana, che punta all’impunità. Siamo garantisti, non berlusconiani”. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore, intervistato da Repubblica, sferza il governo sulla riforma della giustizia.

Sul fatto che alcuni sindaci dem siano a favore dell’abolizione dell’abuso di ufficio, evidenzia: “Gli elettori, alle Politiche di settembre, ci hanno chiesto di stare all’opposizione e noi dobbiamo svolgere questo ruolo con orgoglio e impegno. Un partito grande come il Pd deve però fare opposizione con le proprie proposte, che tengano conto delle pluralità che ci sono al nostro interno, ma che non devono scimmiottare la destra. Serve la nostra riforma della giustizia. Non possiamo inseguire la destra come fa Italia Viva, che cerca i voti di Berlusconi”. “Penso che la posizione proposta da Schlein sia corretta: serve una riforma e non l'abolizione. Un partito come il nostro deve avere una sua proposta di riforma della giustizia”, aveva già sottolineato il primo cittadino.