"Salvini? Si sta veramente comportando da sciacallo". Neanche di fronte all'emergenza Coronavirus che sta esplodendo nel Nord del Paese la politica riesce a trovare unità e quel minimo di serenità per affrontarla. La ministra delle Infrastrutture Paola de Micheli ha infatti denunciato, si fa per dire, l'atteggiamento del leader leghista Salvini che non risparmia critiche al governo sulla gestione del virus. "E' un momento delicato, - ha aggiunto de Micheli - da affrontare senza allarmismi, con una unità del governo e del Paese, che adesso è necessaria . Con un fastidio, al quale non voglio dedicare nemmeno troppo tempo, per quegli sciacalli che inventano posizioni strane che non aiutano a stare composti come si deve stare composti in un momento in cui vogliamo aiutarci tutti". L'ex ministro dell'interno non ha rinunciato all'attacco al governo: "Una preghiera per la prima vittima italiana del Coronavirus", Adriano Trevisan e "un pensiero alla sua famiglia". E poi: ''Forse ora qualcuno avrà capito che è necessario chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere?". Decisamente più pacato il governatore della Liguria, considerato da sempre molto vicino a Salvini, il quale ha ribadito la necessità di far gestire l'emergenza agli addetti ai lavori: "Nelle prossime ore saranno soprattutto i tecnici a dover dettare la linea per il contenimento di un virus che era auspicabile che non arrivasse, ma impossibile che cio' accadesse". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se fosse d'accordo con l'idea del leader della Lega Matteo Salvini di "blindare i confini" per difendersi dal Coronavirus. Duro anche il direttore della rivista dei gesuiti "Civiltà cattolica", padre Spataro: ''C'è povera gente alla quale lupi travestiti da pastori fa credere che la Madonna ha inviato il ''corona''-virus per punire l'umanità. Mentre politici irresponsabili usano la paura contagio per diffondere il consenso''. Lo denuncia il direttore di Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, in un nuovo tweet dedicato all'allarme coronavirus.